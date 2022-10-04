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Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Евгений Жуков
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ с этим решением был опубликован во вторник, 4 октября.

— Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — передает текст указа РИА Новости.

До этого Зеленский подписал документ, который отменяет планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Московой» выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО. Вероятнее всего, украинский лидер рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не будет принята в Североатлантический альянс в ближайшем будущем. Он напомнил, что для вступления Украине необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока.

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