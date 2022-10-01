Зеленский отменил осеннюю демобилизацию срочников на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва.

Соответствующий документ был опубликован в субботу, 1 октября на официальном сайте украинского лидера.

В декабре прошлого года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас солдат и сержантов срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно тексту документа, призыв в этом году должен был проводиться в периоды с апреля по июнь и с октября по декабрь. Срочники должны были также уйти в запас в вышеуказанные сроки.

Весной украинский президент подписал еще один указ, по которому срочники могут демобилизоваться в апреле-июне «не раньше объявления в установленном порядке», а пункт о весеннем призыве отменялся.

Теперь же уйти со срочной службы не смогут и срочники, чей срок службы истекал в октябре-декабре, а статья об осеннем призыве 2022 года из указа была исключена.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который пройдет с 1 ноября по 31 декабря.