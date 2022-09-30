Политолог Журавлев оценил шансы Украины вступить в НАТО

Фото: flickr/nato

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Однако шансов попасть в альянс у Киева практически нет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Дмитрий Журавлев.

— Есть устав, что страна, которая участвует в боевых действиях не может быть принята в Североатлантический альянс. Но полностью отрицать эту вероятность нельзя, потому что есть истерика. Зеленский пытается убедить членов НАТО, что «несчастную маленькую Украину уничтожает огромная страшная Россия», — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», Зеленский именно поэтому и пытается сейчас добиться вступления в НАТО. Украинский лидер рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал Журавлев.

До этого Зеленский также заявил, что Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, пока Владимир Путин будет занимать должность президента.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.