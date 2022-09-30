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Зеленский: Украина в ускоренном порядке подаст заявку на вступление в НАТО

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский: Украина в ускоренном порядке подаст заявку на вступление в НАТО
Фото: flickr/statephotos

Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

— Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества, — цитирует Зеленского РИА Новости.

29 сентября глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там будет применено ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

При этом телеканал NBC сообщил со ссылкой на Белый дом, что США планируют 30 сентября ввести в отношении России новые санкции на фоне присоединения к ней ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Украина Владимир Зеленский Россия НАТО
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