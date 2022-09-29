Глава МИД Польши не исключил участия НАТО в боях на Украине, если там применят ядерное оружие

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Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил Североатлантического альянса (НАТО) в боевых действиях на Украине, если там будет применено ядерное оружие. Об этом стало известно в четверг, 29 сентября.

— Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия, — цитирует министра РИА Новости.

Накануне американский сенатор-демократ от Южной Каролины Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать «атаку на страны НАТО».

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупных ядерных держав. Он отметил, что прямая вовлеченность Америки в конфликт на стороне Украины уже очевидна. Причем США открыто наращивают поставки оружия Киеву и передают ему разведданные, уточнил посол.