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Сенатор Грэм: Применение Россией ядерного оружия будет атакой на НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Сенатор Грэм: Применение Россией ядерного оружия будет атакой на НАТО
Фото: depositphotos

Американский сенатор-демократ от Южной Каролины Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать «атаку на страны НАТО».

— Я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом, — заявил он.

Однако Москва неоднократно подчеркивала, что никаких планов по использованию ядерного вооружения на Украине у нее нет.

Тем не менее сенатор уже призвал Конгресс и союзников США по альянсу донести до России, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова Владимира Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину. По ее словам, Лондон намерен действовать подобным образом.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь сделал заявление, что российский лидер не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угрозы применения ядерного оружия. Он добавил, что Белград надеется на мирный исход событий.

Украина Россия США НАТО Ядерное оружие
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