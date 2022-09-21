Вучич: Путин не блефует, когда говорит о защите России ядерным оружием

Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угроз применения ядерного оружия. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в среду, 21 сентября.

— Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует, — сказал он.

Подобное заявление было сделано в процессе в передачи Wake up America на телеканале Newsmax. Вучич неоднократно встречался с Путиным и хорошо знаком с ним. В связи с этим журналисты узнали у сербского лидера планы российского коллеги.

Вучич добавил, что Сербия надеется на мирный исход событий, который будет достигнут благодаря совместной работе всех сторон. Для этого им необходимо найти компромиссное решение. По словам президента, подобный результат станет намного лучше, чем ожидание «поражения другой стороны», передает РИА Новости.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.