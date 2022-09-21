Началось обращение Владимира Путина о референдумах в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

По словам главы государства, цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию.

Путин добавил, что главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично.

По словам главы РФ, правительству и Минобороны было поручено в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не будет признавать легитимность референдумов. Он также назвал это эскалацией конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе играют важную роль как в безопасности местных жителей, так и в восстановлении исторической справедливости.