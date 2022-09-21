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Путин объявил частичную мобилизацию в РФ

Лейла Алиева
Политика
Путин объявил частичную мобилизацию в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ. Соответствующий указ российский лидер подписал в среду, 21 сентября.

Согласно документу, призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Перед отправкой в части призывники в обязательно порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Новость дополняется.

Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». Помимо этого, появятся две статьи, которые ужесточают наказание за оставление военной части (статья 337 УК) и неисполнение приказа начальника (часть 2.1 статьи 332 УК) в период мобилизации и военного положения.

О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

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