Госдума ввела в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой вводятся понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время». Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно документу, в ряде пунктов Уголовного кодекса вместо слов «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» должны быть использованы слова «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», отмечается на сайте Госдумы.

Кроме того, Госдума приняла закон о наказании до десяти лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен. Так, в Уголовный кодекс вводится статья 352.1 «Добровольная сдача в плен», согласно которой названое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Также военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное данной статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.