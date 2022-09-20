Дума приняла закон о тюремном наказании за добровольную сдачу в плен

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла закон о наказании до десяти лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 20 сентября.

Как сообщается, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому сдача в плен при отсутствии признаков госизмены будет наказываться тюремным заключением на срок до десяти лет.

В Уголовный кодекс вводится статья 352.1 «Добровольная сдача в плен», согласно которой названое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет, пояснили на официальном сайте Госдумы.

Также сообщается, что военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное данной статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

До этого сообщалось, что в Государственную думу поступило предложение ввести в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».