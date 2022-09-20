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В Госдуме предложили ввести в уголовный кодекс понятие «мобилизация»

Лейла Алиева
Политика
В Госдуме предложили ввести в уголовный кодекс понятие «мобилизация»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной Думы и сенаторы предложили ввести в уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военные положение», «военное время» и «вооруженный конфликт». Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

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