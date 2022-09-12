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В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных вступать в мобилизационный резерв

Евгений Белоусов
Политика
В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных вступать в мобилизационный резерв
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли законопроект, разрешающий многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. Соответствующий законопроект был опубликован в понедельник, 12 сентября, на официальном сайте Госдумы.

— Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание. В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, — говорится в документе.

Законопроект также предлагает уточнить, что такие граждане будут освобождены от призыва на военные сборы при условии того, что на их иждивении находятся дети.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе», говорится в пояснительной записке.

Недавно в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди детей. Автором документа является курултай (заксобрание) Республики Башкортостан. Утверждается, что сторонники данной идеи отождествляют себя с последователями гедонизма — философского течения, ставящего удовольствие человека выше прочих ценностей.

В июне заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду ЛГБТ в России.

Госдума мобилизация Армия Дети
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