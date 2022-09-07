В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди детей.

— В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения, — говорится в пояснительной записке.

Автором документа является курултай (заксобрание) Республики Башкортостан. Авторы утверждают, что сторонники данной идеи отождествляют себя с последователями гедонизма — философского течения, ставящего удовольствие человека выше прочих ценностей.

Распространение подобных идей идет вразрез с традиционными ценностями России, отмечается в записке на сайте Госдумы.

В июне заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду ЛГБТ в России. Согласно документу, предлагается сделать незаконной пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан.

Позднее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор поддержал идею полного запрета пропаганды ЛГБТ.