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Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Евгений Белоусов
Общество
Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Фото: shutterstock

Роскомнадзор полностью поддерживает законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Об этом в пятницу, 2сентября, сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн.

— В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации «Лето в пионерском галстуке», которая формально ничего сегодня не нарушает, — написал депутат в своем Telegram-канале.

В июне заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду ЛГБТ в России. Согласно законопроекту, предлагается сделать незаконной пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан.

Нарушение предлагаемого закона повлечет за собой штраф от 40 до 50 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц.

Российский журналист Павел Мавриди заявил, что если закон о запрете ЛГБТ пропаганды будет принят, Россию может покинуть певец Филипп Киркоров и другие исполнители.

Публицист заметил, что мир современного отечественного шоу-бизнеса на 90 процентов состоит из представителей сексуальных меньшинств.

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