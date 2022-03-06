Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию

Евгений Белоусов

Политика
Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал документ, усиливающий наказание за педофилию и ее укрывательство. Об этом стало известно в воскресенье, 6 марта.

В частности, теперь вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Документ также ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также в том случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору.

Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет, говорится в документе.

До этого, 10 февраля, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в России следует ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 8 февраля сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14 лет.

Читайте также:
Законы педофилия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Все мнения
О проекте