Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал документ, усиливающий наказание за педофилию и ее укрывательство. Об этом стало известно в воскресенье, 6 марта.

В частности, теперь вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Документ также ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также в том случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору.

Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет, говорится в документе.

До этого, 10 февраля, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в России следует ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 8 февраля сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14 лет.