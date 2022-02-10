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Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии

Иван Юминов

Общество
Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России следует ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в четверг, 10 февраля.

— Предлагаем на площадке нашей рабочей группы обсудить и принять решение о том, чтобы фактически устанавливать уголовную ответственность за распространение информации, пропагандирующей педофилию, в том числе в сети Интернет. (А также — прим. «ВМ») возможность внесудебного незамедлительного прекращения доступа к сайтам, пропагандирующим педофилию, — рассказала парламентарий.

Распространение информации о педофилии, по ее мнению, никак не регулируется, а механизм внесудебного прекращения доступа к ней не предусмотрен. Яровая подчеркнула, что следует незамедлительно идентифицировать детей, являющихся возможными жертвами насилия, когда в социальных сетях появляются материалы с признаками преступлений против них, отмечает ТАСС.

8 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14 лет.

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