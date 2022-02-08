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Закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов вступил в силу

Полина Долганова

Общество
Закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов вступил в силу
Фото: АГН Москва

Закон о пожизненном о лишении свободы для педофилов-рецидивистов вступил в силу во вторник,8 февраля. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить, — уточнил политик в своем Telegram-канале.

Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14-ти лет.

Государственная дума во вторник, 18 января, приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

17 января зампред СК РФ Елена Леоненко заявила, что пожизненный срок заключения для ранее судимых педофилов не решит ситуацию с насильственными преступлениями в отношении детей. Для решения вопроса нужно предпринимать более суровые меры. При этом она отметила, что ужесточение наказания все-таки будет способствовать повышению безопасности среди несовершеннолетних.

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