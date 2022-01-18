Госдума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума во вторник, 18 января, приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

Депутаты внесли во втором чтении несколько поправок в законопроект. Так, теперь пожизненное заключение устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против всех детей и подростков, а не только тех, кто еще не достиг возраста 14 лет.

По словам зампреда профильного комитета по государственному строительству и законодательству Ирины Панькиной, теперь правоохранительные органы смогут на пожизненный срок оградить детей от опасных преступников.

— Теперь суду предоставлена возможность навсегда изолировать преступника-педофила от общества, — цитирует ее ТАСС.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. Он напомнил, что накануне депутаты Костромской областной думы обратились к вышестоящей власти с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта.

В тот же день глава СК Александр Бастрыкин выразил мнение, что осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. По его словам, формализм в данном вопросе недопустим.