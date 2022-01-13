Бастрыкин заявил о необходимости жесткого контроля за педофилами

Фото: СК РФ

Осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 13 января.

Он подчеркнул, что формализм в данном вопросе недопустим.

— Нужен очень жесткий постоянный мониторинг лиц, которые вышли из мест лишения свободы после первого совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Контроль за такими лицами не должен заключаться лишь в периодичной явке в органы внутренних дел, — отметил председатель ведомства.

Глава СК РФ добавил, что система будет эффективно работать лишь тогда, когда все сотрудники начнут добросовестно исполнять обязанности, передает РИА Новости его слова.

До этого омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила мнение, что в России необходимо пожизненно лишать свободы педофилов, даже если они совершили свои преступления впервые. По ее словам, смерть пятилетней девочки в Костроме наглядно показала, что ужесточение наказания является обязательной мерой.