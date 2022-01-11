В России предложили ввести пожизненное заключение для впервые осужденных педофилов

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В России необходимо пожизненно лишать свободы педофилов, даже если они совершили свои преступления впервые. Такое мнение выразила омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Свое письмо с данным предложением она направила на имя авторов законопроекта о пожизненном заключении для педофилов — Павла Крашенинникова, Андрея Турчака и Александра Хинштейна.

По словам уполномоченного по правам ребенка, смерть пятилетней девочки в Костроме наглядно показала, что ужесточение наказания является обязательной мерой.

Волынец уточнила, что пожизненное заключение также нужно ввести для тех, жертвой кого стал даже один ребенок.

— Считаю недопустимым ждать рецидивов и новых жертв, чтобы изолировать педофилов от наших детей вместо того, чтобы осуществить это сразу после осуждения за первое преступление, ведь цена этого ожидания — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей, — цитирует Волынец RT.

Накануне депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России нужно вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Так он прокомментировал изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме. Он сообщил, что посетил Кострому и был возле места преступления, где проводились следственные действия. По его словам, все собравшие около общежития люди также придерживались аналогичного мнения о возвращении смертной казни.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канала «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник также является рецидивистом, но наказание отбывал за кражу.