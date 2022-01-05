«Сначала изнасиловали»: стали известны подробности убийства девочки в Костроме

Фото: МВД

Стали известны подробности убийства пятилетней девочки в Костроме. Как оказалось, подозреваемые сначала изнасиловали ребенка, а потом уже убили.

Семья, в которой воспитывалась девочка, считается благополучной. Никто никогда не привлекался к административной или уголовной ответственности.

Оказалось, что девочка вышла из дома погулять, в этот момент ее остановили двое мужчин. Злоумышленники увели ребенка с собой, зашли в общежитие, где сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы преступления. Сделать они это не успели, так как были задержаны.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник также является рецидивистом, но наказание отбывал за кражу, сообщает РЕН ТВ.

IMG_0713.MOV / Видео: Telegram-канал «112»

Между тем жители Костромы, которые активно участвовали в поисках пропавшей без вести пятилетней девочки, потребовали выдать им подозреваемых в ее убийстве.