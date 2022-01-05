Жители Костромы потребовали выдать им подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

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Жители Костромы, активно участвующие в поисках пропавшей пятилетней девочки, потребовали у полиции выдать им подозреваемых в ее убийстве. Правоохранители ранее задержали двух мужчин, которых заподозрили в причастности к преступлению.

В настоящее время перед общежитием, где проходят следственные действия и было обнаружено тело ребенка, собралась толпа, которая требует выдать им задержанных, сообщает паблик «ДТП Кострома» в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, днем 4 января девочка вышла погулять на улицу. Через несколько минут ее похитили двое мужчин. Преступление попало в объектив камер видеонаблюдения.

Девочку оперативно начали разыскивать правоохранители, волонтеры и просто неравнодушные люди. Оказалось, что подозреваемые привезли девочку в одно из городских общежитий и там убили. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».