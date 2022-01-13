Володин заявил, что закон о пожизненном сроке для педофилов нужно принять до 1 февраля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 13 января.

Он напомнил, что накануне депутаты Костромской областной думы обратились к вышестоящей власти с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта.

— Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля, — заявил председатель Госдумы.

В личном блоге в Telegram Володин добавил, что большинство депутатов выскажутся за одобрение такого проекта.

В этот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил мнение, что осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. По его словам, формализм в данном вопросе недопустим.

До этого омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила мнение, что в России необходимо пожизненно лишать свободы педофилов, даже если они совершили свои преступления впервые. По ее словам, смерть пятилетней девочки в Костроме наглядно показала, что ужесточение наказания является обязательной мерой.