В СК заявили, что пожизненный срок для педофилов не станет панацеей от преступлений

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Пожизненный срок заключения для ранее судимых педофилов не решит ситуацию с насильственными преступлениями в отношении детей. Для решения вопроса нужно предпринимать более глубокие меры. Об этом в понедельник, 17 января, заявила зампред СК РФ Елена Леоненко.

При этом она отметила, что ужесточение наказания все-таки будет способствовать повышению безопасности среди несовершеннолетних.

— Наряду с этим нужны более глубокие системные меры по контролю за освобожденными из мест лишения свободы осужденными, по контролю за их поведением, разработке эффективных методик их лечения, потому что многие из них — это люди или с диагнозом «педофилия» или с другими психическими отклонениями, — отметила она.

Представитель СК подытожила, что для решения проблемы нельзя ввести одну универсальную меру. Вопрос должен рассматриваться комплексно, передает ТАСС.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума сделает все возможное, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов приняли уже в январе 2022 года.

Накануне депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России нужно вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Так он прокомментировал изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме. Он сообщил, что посетил Кострому и был возле места преступления, где проводились следственные действия. По его словам, все собравшие около общежития люди также придерживались аналогичного мнения о возвращении смертной казни.