Закон о пожизненном заключении для педофилов планируют принять в январе

Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

Государственная дума сделает все возможное, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов приняли уже в январе этого года. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что в Костроме случилась страшная трагедия — была убита пятилетняя девочка.

— Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе, — сообщил Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы уточнил, что подобные жесткие меры в отношении тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канала «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома Культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник также является рецидивистом, но наказание отбывал за кражу.