Партия ЛДПР внесет в Госдуму проект об ужесточении наказания за госизмену

Фото: Пресс-служба Совфеда

Проект закона об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, рассказал журналистам первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой из ЛДПР.

— Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство – буду говорить понятным для всех языком – полагался расстрел. Что и использовалось, — напомнил парламентарий.

Луговой отметил, что в настоящее время по конституции нельзя лишать гражданства за госизмена. Он высказал свою позицию о том, что необходимо изменить этот законодательный нюанс, пишет РИА Новости.

Ужесточение уголовного наказания за госизмену по словам депутата также необходимо, так как последние 10 лет государство живет в «недружественном окружении», а зарубежные спецслужбы, в основном американские и британские, ведут активную работу в России.

В конце июня комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку о введении наказания сроком до семи лет заключения за выезд из России граждан, которые допущены к государственной тайне.