Фото: МИД РФ

Странам Запада следует игнорировать слова президента России Владимира Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в воскресенье, 25 сентября.

— Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину, — сказала она.

Премьер добавила, что Великобритания намерена действовать именно подобным образом. Она выразила уверенность, что ее инициативу поддержит американское руководство, передает РИА Новости.

До этого Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail выразил мнение, что Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, особенно после слов Путина о возможности применения ядерного оружия. По его словам, из-за конфликта на Украине мир как никогда близко подошел к началу ядерной войны.

21 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угрозы применения ядерного оружия. Он добавил, что Белград надеется на мирный исход событий, который будет достигнут благодаря совместной работе всех сторон.