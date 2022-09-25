Daily Mail: Конфликт на Украине должен закончиться после слов Путина о ядерном оружии

Фото: Администрация президента РФ

Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, особенно после слов президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия. Такое мнение выразил Питер Хитченс в статье издания Daily Mail.

— В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении? — негодует Хитченс.

По его словам, из-за конфликта на Украине мир как никогда близко подошел к началу ядерной войны, и поэтому отмахиваться и называть блефом слова Путина о применении оружия массового поражения бессмысленно.

Хитченс заключил, что сейчас Великобритании нужно понять, что агрессивная политика по отношению к России — не единственный выход. Нужно искать пути мирного урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

21 сентября президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Путин не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угрозы применения ядерного оружия.