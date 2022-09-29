Посол России Антонов обвинил США в провоцировании ядерной войны

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупных ядерных держав. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье в журнале National Interest.

Он отметил, что прямая вовлеченность Америки в конфликт на стороне Украины уже очевидна. Причем Штаты открыто наращивают поставки оружия Киеву, передают ему разведданные, обучают украинских военных работе с техникой НАТО. Дипломат заявил, что у него ощущение, будто «Россию испытывают на прочность».

— Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями, — считает Антонов.

Однако он выразил надежду, что РФ и США не стоят на пороге срыва в пропасть ядерного конфликта. Посол призвал Белый дом прекратить угрозы в адрес Кремля.

27 сентября Антонов заявил, что Америка подходит к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Он подчеркнул, что Вашингтон «науськивает» украинские власти продолжать применять западное оружие без осознания риска таких действий.