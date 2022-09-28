Посол РФ Антонов сказал, что заявления США делают их стороной конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка подходит к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

— Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта, — говорится в распространенном комментарии российского дипломата.

Он подчеркнул, что Вашингтон «науськивает» украинские власти продолжать применять западное оружие без осознания риска таких действий. А это, по словам Антонова, делает Штаты стороной конфликта, сообщает РИА Новости.

16 сентября Анатолий Антонов высказался, что Соединенные Штаты после введения очередного пакета санкций в отношении РФ напоминают ковбоя с плохим зрением, который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей». Он указал на «сумбурность» очередного санкционного пакета США, а также на то, что Америка, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.