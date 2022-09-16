Посол России Антонов сравнил США с «ковбоем с плохим зрением»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты после введения очередного пакета санкций в отношении РФ напоминают ковбоя с плохим зрением, который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей». Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Накануне Минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список более 40 физических и около 30 юридических лиц из РФ. Американское Министерство торговли также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.

— Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей, — заявил российский дипломат, заявление которого распространило российское посольство.

Антонов указал на «сумбурность» очередного санкционного пакета Штатов, а также на то, что Америка, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.

По словам посла, «твердолобость» Соединенных Штатов, которые продолжают раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.

— Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самой Америки, перспективам восстановления глобальной экономики, — заявил Антонов.

В заключение он подчеркнул, что американские санкции не смогут повлиять на подходы и позиции России, передает РИА Новости.

14 сентября Антонов заявил, что начало поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров чревато прямым втягиванием США в конфликт с Россией. Он уточнил, что если Киев получит от Америки такое оружие, то в область возможного поражения попадут крупные города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ.