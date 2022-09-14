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Антонов: Поставки ракет Украине могут втянуть США в конфликт с Россией

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Антонов: Поставки ракет Украине могут втянуть США в конфликт с Россией
Фото: vk/rusembusa

Начало поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров чревато прямым втягиванием США в конфликт с Россией. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в среду, 14 сентября.

— Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией, — сказал дипломат.

Он уточнил, что если Киев получит от Вашингтона такое оружие, то в область возможного поражения попадут крупные города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры России.

ВСУ, напомнил он, «постоянно нарушают нормы гуманитарного права» даже на территориях, которые в Киеве считали принадлежащими Украине. Антонов также указал на обстрелы Донбасса, во время которых страдают мирные жители, передает РИА Новости.

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны США и НАТО в отношении России. Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны расплачиваться за конфликт, который происходит на территории другой страны.

Украина Оружие Анатолий Антонов США
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