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Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны с РФ. Об этом он написал в субботу, 3 сентября, в соцсети Twitter, комментируя новость о выделении очередной финансовой помощи Украине.

Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны платить за конфликт, который происходит на украинской территории.

— Люди в США живут в аду, в то время как администрация Джо Байдена только что запросила у Конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией, — высказался Барака, передает РИА Новости.

3 сентября бригадный генерал армии США Марк Киммитт в статье для WSJ заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ. Он указал, что в последнем пакете помощи Украине появились 105-миллиметровые гаубицы и артиллерийские боеприпасы меньшего калибра, что указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.