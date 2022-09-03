В США предупредили о катастрофе из-за сокращения поставок нового оружия Украине

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Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ. Об этом в статье для WSJ заявил бригадный генерал армии США Марк Киммитт в субботу, 3 сентября.

— Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны, — сказал военный.

Он указал, что в последнем пакете помощи Украине появились 105-миллиметровые гаубицы и артиллерийские боеприпасы меньшего калибра, что указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.

Киммитт обратил внимание на то, что при таком раскладе украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит задуматься над началом мирных переговоров с Россией, передает РИА Новости.

28 августа член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп заявил, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на собственных проблемах, а не направлять Украине новый пакет помощи.