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«Ни единого доллара»: Американский конгрессмен призвал США прекратить финансирование Украины

Лейла Алиева
В мире
«Ни единого доллара»: Американский конгрессмен призвал США прекратить финансирование Украины
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты должны сосредоточится на внутренних проблемах, а не направлять Украине новый пакет помощи. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.

— Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы, — отметил он.

По словам Бишопа, подобные действия президента страны Джо Байдена точно описывают его политику «Америка в последнюю очередь», передает РИА Новости.

В среду, 24 августа, Джо Байден выделил Украине самый крупный пакет военной помощи — около трех миллиардов долларов. Таким образом, общий объем выделенной Штатами оборонной поддержки Киеву при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что новый пакет военной помощи США Украине не особенно меняет ситуацию «на земле». Более того — это делает ситуацию более сложной для мирного населения.

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