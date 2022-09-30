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«Жители сделали однозначный выбор»: главное из обращения Владимира Путина

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Жители сделали однозначный выбор»: главное из обращения Владимира Путина
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

Так, глава государства заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. При этом Украина должна немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Путин отметил, что Россия не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

Российский лидер также назвал правила Запада двойными стандартами, которые «рассчитаны на дураков». При этом он напомнил, что США — единственная страна, дважды применившая ядерное оружие, создав тем самым прецедент.

Кроме того, Путин высказался о диверсии на «Северных потоках». По его словам, «англосаксы» фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры.

Президент не обошел стороной и тему нетрадиционных западных ценностей. Он отметил, что понятие третьего пола неприемлемо для Российской Федерации.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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