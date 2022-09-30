Путин заявил, что понятие третьего пола неприемлемо для России

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Президент России Владимир Путин заявил, что понятие третьего пола неприемлемо для нашей страны.

— Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель № 1, № 2, № 3? Совсем спятили? — задался вопросом глава государства в ходе выступления в Кремле.

Помимо этого, он спросил, хотят ли россияне того, чтобы детям в школах с начальных классов «навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию».

Наконец, Путин задался вопросом о необходимости «вдалбливания» несовершеннолетним о том, что существуют иные гендеры, кроме мужчин и женщин, а также о том, чтобы им предлагали сделать операцию по смене пола.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после выхода России из Совета Европы попытки Запада навязать гражданам «чуждые ценности» провалились, сейчас же правильным решением будет ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

26 сентября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.