Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Фото: Пресс-служба Госдумы

После выхода России из Совета Европы попытки Запада навязать гражданам «чуждые ценности» провалились, сейчас же правильным решением будет ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 8 июля.

— Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Пока в России прорабатывают проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на Западе под предлогом борьбы за толерантность полным ходом идет агрессивное замещение ценностей традиционных совершенно другими, «прогрессивными».

Различным девиациям сексуальным отклонениям и извращениям на Западе упорно придают законный статус, навязывают это людям как разновидность нормы.