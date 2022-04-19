Обмануть природу: создавая 31 гендер, Запад отворачивается от реальных проблем

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Различным девиациям сексуальным отклонениям и извращениям на Западе упорно придают законный статус, навязывают это людям как разновидность нормы.

Пока в России прорабатывают проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на Западе под предлогом борьбы за толерантность полным ходом идет агрессивное замещение ценностей традиционных совершенно другими, «прогрессивными».

Причем делается это на самом высоком уровне. Совсем недавно администрация президента США Джо Байдена поддержала проведение операций по перемене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Попросту говоря, любой морально или психически неуравновешенный родитель в Америке может взять и переделать своего сына в дочь, а дочь в сына. А то и вовсе во что-нибудь третье. Или пятое. Или тридцать четвертое...

Ни баба, ни мужик

В последние годы в «гендерной толерантности» особенно энергично упражняются соцсети. В 2014 году американская часть «Фейсбука»* (запрещенная в РФ) предложила пользователям 58 вариантов в графе «пол». Опросив все возможные сексуальные меньшинства, создатели соцсети обнаружили, что гендеров может быть огромное множество. Вскоре рекорд «Фейсбука»* переплюнул интернет-сервис Tumblr, насчитавший аж 300 разновидностей гендеров. Сервис знакомств Tinder в этом плане изрядно отстает, предлагая подписчикам выбор всего-то из 37 гендеров.

Общественный интерес к теме полового поведения особенно обострился в США после июня 2015 года, когда во всех штатах разрешили однополые браки. На уровне закона западный мир признал гомосексуализм «нормой».

Но тут обиделись те, кому по каким-то причинам не нравилось быть ни мужчинами, ни женщинами, ни гомосексуалами. «А мы что же, не норма?» — возмутились эти странные люди.

В итоге ровно через год, в 2016-м, целая Комиссия по правам человека Нью-Йорка во главе с мэром города Биллом де Блазио состряпала официальный перечень, куда включила «31 политически корректный» термин для обозначения пола человека.

Поглядев на список, можно заметить: некоторые «определения» похожи друг на дружку как две капли воды, просто сформулированы по-разному. В американском обществе эту несуразицу замечают, но в целом признают позитивной идею списка извращенцев — особенно представители сообщества ЛГБТ (сокращение от «лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы»). Ведь теперь каждый может найти в этом списке родственную душу, обрести единомышленников.

Порой на Западе раздаются слабые редкие голоса, взывающие к логике, здравому смыслу и традиционным представлениям об отношениях полов. Но их всячески глушат. На всех уровнях.

Пол и гендер

Имеет смысл «развести» два понятия — биологический пол и гендер. Биологический пол имеет три варианта — мужской, женский и смешанный, когда у человека присутствуют признаки обоих полов, это сложная медицинская патология.

А гендер — это социальное понятие. Мы живем в обществе, и под его влиянием, в его контексте у нас формируется половая идентификация — мужская или женская.

— А список из «31 пола» — это «культурологические игры», попытка усложнить ситуацию до предела. Создать некую искусственную мифологию, смешав в кучу пол и гендер, физиологическое влечение и культурно-эстетическое восприятие, — рассказывает доктор психологических наук Илья Слободчиков.

По мнению психолога, «списки гендеров» представляют собой абсолютный хаос, который можно рассматривать только как явление культуры, но воспринимать их как основание для социальной классификации нельзя, поскольку львиная доля этих гендеров в популяции не превышает статистическую погрешность.

Все худшее детям

Эксперт считает, что еще одна причина, по которой люди увлекаются играми в половую идентичность, это попытка убежать от решения реальных психологических проблем. Человек присваивает себе какой-нибудь безумный гендерный статус для того, чтобы привлечь внимание, продемонстрировать собственную исключительность. Не клеится у тебя личная жизнь, одиночество гложет — можно смело написать в соцсетях: «А зато я — третий пол!» — глядишь, и самооценка подросла, и подписчикам любопытно: что это за личность такая необычная?

К сожалению, особенно эта игра увлекает самую уязвимую категорию людей — подрастающее поколение. Именно подростки подхватил и идею «31 пола» с большим воодушевлением. Среди детей в США очень популярны интернет-тесты, которые позволяют определить, к какому из трех десятков полов они принадлежат.

А 1 апреля нынешнего года (и это не шутка) к вакханалии с гендерами подключился президент Джо Байден. Он подписал указ, согласно которому ребятишки в США имеют теперь право менять пол до достижения совершеннолетия.

Таким решением глава государства планирует сделать счастливыми подростков, которым, может быть, не нравится их половая принадлежность и они страдают от непонимания и одиночества.

Поколение пациентов

— Неразбериха с гендерами — опасное явление для детей, — говорит Илья Слободчиков. — Существует понятие «я-концепция», комплексное представление человека о себе самом. Одна из частей «я-концепции» — осознание своей гендерной принадлежности в рамках двух традиционных полов — мужчины и женщины. Формируется это осознание очень рано, с момента, когда с малышом начинают общаться взрослые.

Значение имеют даже мельчайшие детали: уменьшительно-ласкательные имена, которые используют при обращении, одежда, в которую ребенка одевают, игры и так далее. Причем «гендерно окрашенный» антураж имеет значение не для будущего ребенка, а для того, как он воспринимает себя здесь и сейчас.

Гендер — одна из важнейших психологических опор для человеческой психики. Предлагая причудливые определения гендеров, показывая детям мультики с персонажами-трансвеститами, мы эту опору начинаем расшатывать и размывать. И это влечет за собой размытие других личностных характеристик.

Природу отменить невозможно: человек в любом случае вырастет либо мальчиком, либо девочкой, и у него сформируется определенный тип влечения. Операции по смене пола в нежном возрасте вряд ли станут популярны в США. Однако у ребенка, насмотревшегося на «половое разнообразие», очень сильно усложняется самовосприятие. По сути, сегодня подрастает поколение, которое, повзрослев, даст много работы психологам и психиатрам.

Против чего боремся

Еще в минувшем декабре президент России Владимир Путин на своей большой ежегодной конференции для прессы отметил, что российскому обществу требуется эффективное противоядие против мракобесия, которое навязывает нам Запад под видом новых нетрадиционных этических принципов.

«Это так же, как и пандемия, коронавирусная инфекция и новые штаммы — они все появляются и появляются. И нам просто нужно искать противоядие эффективное», — заявил Путин. И с этого ракурса противостояние России и условного коллективного Запада выглядит не одной только гибридной войной за ресурсы и рынки, а конфликтом цивилизаций.

И теперь совершенно ясно, что речь ведь тут далеко не только об экономическом или военном противостоянии. Начатый в западных странах геноцид традиционной русской культуры и вообще всего русского в культуре мировой наглядно это доказывает.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов и — под ними — других западных стран на международной арене», — подчеркнул 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров.

Доминированию, при котором никому из нас не оставят права быть теми, кем мы родились.

* «Фейсбук» — признана в России экстремистской организацией

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина. Мама это мама. Отец это отец.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Василий Шуров, врач-психиатр, сексолог:

— Почти все гендеры, представленные в списках, относятся к области сексуальных девиаций: это еще не болезнь, но уже нездоровое состояние, отклонение от нормы. Такому человеку трудно не только построить нормальную семью, трудно найти свое место в социуме. Это такое «повреждение» матрицы, которое создает питательную почву для развития психопатологий, для формирования наркотической зависимости, например. Наркозависимые люди часто имеют нестандартные сексуальные предпочтения.

Опасность ситуации в том, что пропаганда отклонений подается под «соусом» добродетели: давайте будем гуманными, пожалеем меньшинства, и люди воспринимают эту пропаганду как нечто социально одобряемое.

До сих пор преобладало мнение о том, что развращающая информационная среда не влияет на формирование сексуальности. Но вот результаты нового исследования «Гэллапа»: каждый пятый американец из поколения родившихся в 2000-х относит себя к ЛГБТ. Среди людей, рожденных раньше, таковых всего 2 процента. Соответственно, будущее, видимо, ожидается гомосексуальное. Хотим мы такого будущего России? Определенно, нет.

КСТАТИ

Кинокомпания «Дисней» продолжает травить американских консерваторов. Недавно гендиректор компании рассказала о том, что у нее «пансексуальные» дети. А вслед за ней генпродюсер «Диснея» Латоя Ревено публично призналась, что идентифицирует себя как «биромантичный асексуал» и что хотела бы, чтобы продукция компании больше и подробнее рассказывала о всех возможных разновидностях ЛГБТ-движения. Слава санкциям, эта компания в России больше не работает. А то мало ли что такие «деятели искусства» могут в мультики понавставлять.

ГЛОССАРИЙ

Bi-gendered — «двуполый». Так называют себя люди, которые чувствуют себя то мужчинами, то женщинами и могут самостоятельно «менять гендер» в зависимости от ситуации.

Cross-Dresser — «переодевальщик». Человек, который любит носить одежду противоположного пола, но необязательно гомосексуалист.

Femme Queen — женщина-транссексуал, которая начала принимать гормоны для того, чтобы ее тело приобретало мужественный вид. Такие женщины находятся в состоянии подготовки к операции по перемене пола.

Female-to-Male — «от женщины к мужчине». Человек, который родился женщиной, но со временем начал чувствовать себя как мужчина.

Pangender — «пангендер» — человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, и вообще тема собственной половой принадлежности его не беспокоит. Есть дела поважнее.

Third Sex — «третий пол», то есть человек, который считает, что он не является ни женщиной, ни мужчиной, или же объединяет в себе оба пола одновременно.

Two-Spirit — «два духа». Такой пол присваивают себе индейцы, которые имеют признаки как мужчины, так и женщины, а также исполняют различные гендерные роли в своих племенах и участвуют в мистических ритуалах.