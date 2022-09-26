Кабмин поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

— Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму, — написал Хинштейн в Telegram-канале.

В июне Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штраф до десяти миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду нетрадиционной ориентации в России. Согласно документу, предлагается сделать незаконной пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан.

2 сентября Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

В марте президент России Владимир Путин подписал документ, усиливающий наказание за педофилию и ее укрывательство. В частности, теперь вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.