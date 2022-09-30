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Путин: США дважды применили ядерное оружие и создали прецедент

Евгений Белоусов
В мире
Путин: США дважды применили ядерное оружие и создали прецедент
Фото: rutube / ТАСС

США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

— США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки, — сказал глава государства во время выступления в Кремле.

Тем самым, подчеркнул Путин, Вашингтон «создал прецедент».

30 сентября Путин также подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

До этого премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь сделал заявление, что российский лидер не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угрозы применения ядерного оружия. Он добавил, что Белград надеется на мирный исход событий.

США Владимир Путин Ядерное оружие
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