Президент Путин обвинил Запад в применении двойных стандартов

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Владимир Путин назвал правила Запада двойными стандартами, которые «рассчитаны на дураков». Об этом президент России сообщил во время выступления в Кремле в пятницу, 30 сентября.

По словам Путина, западные политики всегда говорят, что отстаивают порядок и правила, но неизвестно, кто эти правила установил. Он отметил, что западные элиты делят мир «на своих вассалов и на всех остальных».

Также в процессе выступления президент отметил, что Россия не стремится вернуть прошлое, так как в нынешней ситуации это не нужно.

Выступление президента проходит в Георгиевском зале Кремля в Москве. Оно посвящено итогам референдумов и присоединению к Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого ожидается, что в этот день пройдет подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации.