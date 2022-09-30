Путин: Взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы

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Западным странам недостаточно санкционного давления на Россию, они перешли к диверсиям. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, — сказал глава государства во время выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Он добавил, что фактически Запад приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первичные данные указывают на то, что на трубопроводах были совершены акты саботажа или нападения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «Вечерней Москве», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».