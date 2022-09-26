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Падение давления произошло в газопроводе «Северный поток — 2»

Лейла Алиева
В мире
Падение давления произошло в газопроводе «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

В газопроводе «Северный поток — 2» зафиксировали падение давления в ночь на 26 сентября. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода.

По данным издания, давление снизилось в трубе «А». После этого оператор проинформировал о факте случившегося, отметив, что ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. На данный момент устанавливаются причины произошедшего, передает Nation News.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если Европе не хватает газа, «приспичило и тяжело», то надо снять санкции с «Северного потока — 2». Глава государства добавил, что ответственность за закрытие газопровода лежит не на российской стороне.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно регулировать этот вопрос, страны — члены ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.

Газопроводы Северный поток — 2 Россия
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