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Путин предложил Европе снять санкции с «Северного потока — 2»

Елена Самойлова
В мире
Путин предложил Европе снять санкции с «Северного потока — 2»
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин считает, что если Европе не хватает газа, "приспичило и тяжело", то надо снять санкции с «Северного потока — 2». Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

— В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2» — 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать — и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции, — сказал глава государства.

Путин добавил, что ответственность за закрытие газопровода лежит не на российской стороне. Европа не должна «сваливать» на РФ собственные ошибки, передает РИА Новости.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

В беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин указал, что попытки ЕС переложить на Россию вину за начало энергетического кризиса в еврозоне «выглядят весьма цинично», так как именно члены Евросоюза отказались ввести в действие «Северный поток — 2» и запретили поставлять газ по маршрутам через Украину и Польшу.

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