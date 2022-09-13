Путин в беседе с Шольцем объяснил перебои в работе «Северного потока»

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что перебои в работе газопровода «Северный поток» вызваны антироссийскими санкциями. Подробности беседы лидеров двух стран были опубликованы пресс-службой Кремля во вторник, 13 сентября.

Путин в беседе с Шольцем подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По словам президента, РФ исполняет все контрактные обязательства.

— Перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание, — отмечается на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что попытки ЕС переложить на Россию вину за начало энергетического кризиса в еврозоне «выглядят весьма цинично», так как именно страны — члены Евросоюза отказались ввести в действие «Северный поток — 2» и запретили поставлять газ по маршрутам через Украину и Польшу.

Путин и Шольц во время телефонного разговора также обсудили ситуацию на Украине. Канцлер призвал президента как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, а также подчеркнул, что в случае присоединения к России каких-либо территорий по завершении СВО Евросоюз введет против РФ новые санкции.