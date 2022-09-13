Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ во вторник, 13 сентября.

Уточняется, что стороны обсудили ситуацию на Украине. Шольц призвал Путина как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, а также подчеркнул, что в случае присоединения к России каких-либо территорий по завершении СВО Евросоюз введет против РФ новые санкции.

Помимо этого, лидеры стран обсудили обращение с военнопленными в рамках гуманитарного права, а также обеспечение доступа специалистов Международного комитета Красного Креста (МККК) к раненым.

— Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, федеральный канцлер подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности. В этом контексте канцлер призвал стороны избегать любых шагов по эскалации и выполнить меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ, — отметили в пресс-службе правительства ФРГ.

Шольц в конце телефонной беседы подчеркнул важную роль зерновой сделки и обсудил с Путиным ход ее выполнения.

До этого Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, в том числе и обстановку на Запорожской АЭС.