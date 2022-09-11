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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 11 сентября.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, в том числе и обстановку на Запорожской АЭС.

— С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также выразили готовность к «неполитизированному взаимодействию» по ситуации с АЭС с участием МАГАТЭ. Помимо этого, Путин подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, используя при этом западное оружие.

Помимо этого, главы государств также обсудили ход зерновой сделки. Российский лидер в этом ключе отметил, что вывозимое из украинских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. Для этого, считает Путин, необходимо, чтобы Еврокомиссия не создавала трудности для транспортировки товаров.

19 августа Путин впервые за долгое время поговорил с Макроном. Во время беседы российский лидер напомнил о приглашении экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста посетить Еленовку, где в результате обстрела СИЗО погибли украинские военнопленные.

Украина Эммануэль Макрон Владимир Путин
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