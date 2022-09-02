Газпром: «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок

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«Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения на последней остававшейся турбине неисправности. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.

— Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха, — говорится в сообщении.

Уточняется, что представитель Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения. Также компания получила предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя, говорится в Telegram-канале компании.

До этого аналитик Тибо Спирле в статье для издания Daily Express заявил, что при окончательном перекрытии поставок газа по трубопроводу «Северный поток» Россия нанесет ЕС «смертельный удар». Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию, это создало серьезное напряжение в Европе.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «ВМ» заявил, что Евросоюз вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.